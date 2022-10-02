Житель Башкирии убил соседа за то, что тот рассказал всем о его гастрономических пристрастиях

Ближайшие восемь лет он проведет в колонии особого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно Кушнаренковский районный суд Башкирии признал виновным в убийстве 36-летнего жителя села Первушино. В ходе следствия и суда было установлено, что он пришел 31 декабря прошлого года домой к соседу и на фоне давнего конфликта нанес ему несколько ударов ножом, отчего тот скончался. В тот вечер подсудимый находился в состоянии опьянения, а суть конфликта заключалась в слухах, которые якобы распускал сосед.

По версии следствия, подсудимый убил своего соседа после того, как он рассказал знакомым о том, что тот ест собак. По заявлению самого подсудимого, он думал, что собачье мясо помогает тем, кто болен СПИДом и туберкулезом. Как-то раз он договорился с будущей жертвой заполучить его собаку за один баллон пива. Точно неизвестно, действительно ли он убил и съел собаку, но вскоре вся деревня говорила об этом.

В итоге, вечером накануне Нового года подсудимый пришел к соседу и убил его, нанеся ряд ударов кухонным ножом. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 3 месяца в колонии особого режима. Свою вину на судебном заседании он не признал. На данный момент приговор не вступил в силу.