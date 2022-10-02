В Башкирии за сутки подтвердились еще 746 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки смертей от коронавируса в Башкирии не зафиксировано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом в Башкирии за сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось еще на 746. На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев ковида в республике за два года пандемии составило 319 858. При этом, как отметили в Минздраве Башкирии, вылечились в общей сложности 309 216 человек.

За прошедшие сутки в республике с полным выздоровлением выписались 706 человек. К счастью, случаев смерти от коронавируса или его последствий за сутки не зафиксировано. На сегодняшний день из ограничений, связанных с распространением ковида, действует только частичный масочный режим на территории больниц и поликлиник.