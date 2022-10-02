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Происшествия2 октября 2022 6:22

В Башкирии простились с погибшем бойцом батальона имени Доставалова Максутом Халджановым

Траурная церемония прошла в его родном селе в Салаватском районе
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: «На земле Салавата»

Фото: «На земле Салавата»

В минувшую субботу, 1 октября, в селе Мурсалимкино в Салаватском районе Башкирии простились с земляком, погибшем во время спецоперации на Донбассе. Максут Халджанов служил в добровольческом батальоне имени Доставалова.

Как сообщает издание «На земле Салавата», траурная церемония прошла в присутствии главы администрации района Марса Кашапова, депутата Курултая Светланы Туразяновой и председателя Совета района Рината Абдрашитова.

Об обстоятельствах гибели Максута Халджанова не сообщается, но в администрации Салаватского района Башкирии отмечают, что за проявленные при выполнении воинского долга мужество и героизм младший сержант был посмертно представлен к ордену Мужества.