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Происшествия1 октября 2022 10:25

В Башкирии парень ограбил друга, пригласившего его на день рождения

Странная история произошла в Янауле
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

23-летний парень из Янаула ограбил друга, пригласившего его на день рождения.

Подробности странной истории рассказали в пресс-службе МВД Башкирии. Известно, что 35-летний гражданин захотел отпраздновать юбилей и пригласил в гости 23-летнего друга. Мужчины распивали алкоголь, а затем приглашенный набросился с кулаками на хозяина. Он избил именинника, отобрал у него банковскую карту и скрылся из квартиры. Оскорбленный гражданин обратился в полицию.

Вскоре нападавшего задержали. Парень во всем признался и заявил, что выбросил отобранную банковскую карту. Тем не менее, по факту грабежа стражи порядка возбудили уголовное дело.