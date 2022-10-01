Радий Хабиров показал красоты пещеры Шульган-Таш

Радий Хабиров опубликовал видео с красотами пещеры Шульган-Таш.

По выходным глава Башкирии Радий Хабиров часто публикует некоторые моменты из рабочих поездок, а иногда делится живописными видеороликами с красотами республики. На этот раз он показал подписчикам, как выглядит известная башкирская пещера Шульган-Таш в Бурзянском районе республики.

Пещера, открытая в 1959 году, известна, прежде всего, своими рисунками на стенах. В целях сохранности они находятся в закрытой для посетителей части пещеры, а в открытых для всех залах разместили копии наскальной живописи. Возраст этих рисунков – 18-20 тысяч лет. Пещера Шульган-Таш находится на территории одноименного природного заповедника, в котором есть все условия для отдыха в гостевых домиках и в «диких» условиях.