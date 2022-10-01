В Башкирии спасатели очистили трассу от снега и поваленных деревьев

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Зилаирском районе Башкирии спасатели очистили участки дорог от деревьев и снега.

Дело в том, что 30 сентября в южных и юго-восточных районах Башкирии неожиданно выпал снег. Под тяжестью осадков накренились деревья вдоль дороги в Зилаирском районе – проезд по трассе между деревьями Сабырово и Кадырша оказался закрыт. На место оперативно прибыли спасатели из Сибая и очистили дорогу.

В пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС попросили водителей реагировать на изменения погодных условий, соблюдать ПДД и, если необходимо, менять летнюю резину автомобилей на зимнюю.