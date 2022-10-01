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Общество1 октября 2022 8:22

Уфимский планетарий бесплатно показывает программы для пенсионеров

Для этого нужно зарегистрироваться в программе «Башкирское долголетие»
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: https://vk.com/planetariumufa

Фото: https://vk.com/planetariumufa

Уфимский планетарий устраивает бесплатные сеансы для пенсионеров.

30 сентября, ко Дню пожилого человека, уфимский планетарий провел бесплатный показ программы «Предание о звездах» для пенсионеров. Мероприятие собрало много активных пожилых людей, которые хотят узнать больше об окружающем мире.

Также планетарий раз в месяц устраивает бесплатные показы в рамках акции «Башкирское долголетие». Блюзивший показ программы «Путешествие по Солнечной системе» состоится уже 12 октября. Узнать подробности акции и записаться на сеанс можно на портале «Башкирское долголетие».

Также в уфимском планетарии отметили, что с 3 октября пенсионеры смогут записаться на бесплатный сеанс по телефонам в Уфе 244-72-06 или 235-70-23.