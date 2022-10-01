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Происшествия1 октября 2022 5:44

В Башкирии нашли останки пропавшего мужчины

Несчастный погиб во время прогулки в лесу
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: Белорецкий межрайонный следственный отдел

Фото: Белорецкий межрайонный следственный отдел

В Башкирии в лесу нашли останки пропавшего 78-летнего жителя Белорецкого района.

Известно, что мужчина перестал выходить на связь с родными после того, как отправился на прогулку в лес вблизи села Николаевка 18 августа. Близкие пенсионера организовали поиски родственника и обратились в полицию. К сожалению, живым найти мужчину не удалось.

«Белорецкое Телевидение» сообщает, что останки мужчины обнаружили в 18 километрах от села Верхняя Арша в Белорецком районе. Рядом с телом нашли личные вещи, которые помогли оперативно установить личность погибшего.

По данным Белорецкого следственного отдела, телесных повреждений на теле погибшего не было. При этом на костях нашли следы от зубов диких животных. Сыщики установили, что смерть мужчины не носит криминального характера и наступила в период с 17 до 20 августа.