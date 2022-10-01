«Сухарь» Кареева принес «Салавату Юлаеву» победу в Челябинске

Фото: ХК «Салават Юлаев»

30 сентября «Салават Юлаев» на чужом льду обыграл «Трактор» со счетом 3:0.

Встречи с соседями из Челябинска оказываются результативными для уфимской команды уже второй матч подряд. В первой домашней игре сезона 9 сентября «Салават» победил со счетом 3:2, столько же шайб уфимцам удалось забить и в ответной встрече в Челябинске.

Любопытно, что все три гола в ворота «Трактора» забили защитники «Салавата Юлаева» - Шакир Мухамадуллин (на 13 минуте), Михаил Науменков (на 25 минуте) и Павел Коледов (на 52 минуте). Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев отыграл матч «всухую» и не пропустил ни одной шайбы.

Выездную серию игр «Салават Юлаев» продолжит уже в это воскресенье 2 октября. Команда сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.