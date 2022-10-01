Мэр Уфы собрался в учебную часть в Саратове вместе с другими чиновниками

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев с главой администрации главы Башкирии Максимом Забелиным и другими чиновниками отправился в учебную часть в Саратове.

Перед тем, как принять участие в выполнении боевых задач на территории СВО, мобилизованные отправляются в учебные центры для боевого слаживания. Резервисты из Башкирии попадают, в том числе, в часть, расположенную в Саратове.

Утром 1 октября мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что он вместе с главой администрации Хабирова Максимом Забелиным, его замом Уралом Кильсенбаевым и другими чиновниками отправляется в сторону Саратова. Там группа гостей из Уфы встретится с мобилизованными жителями Башкирии.

- После встречи расскажу вам, как наши, - пообещал Мавлиев.