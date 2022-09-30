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Общество30 сентября 2022 7:45

Башкирии выделили 586,7 млн рублей на компенсацию затрат производителей зерна

Помимо республики, господдержку получили еще 63 региона России
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Правительство России из резервного фонда выделило Башкирии 586,7 млн рублей на компенсацию до 50% затрат аграриев на производство и продажу пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы

Правительство России из резервного фонда выделило Башкирии 586,7 млн рублей на компенсацию до 50% затрат аграриев на производство и продажу пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России из резервного фонда выделило Башкирии 586,7 млн рублей на компенсацию до 50% затрат аграриев на производство и продажу пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Деньги местным сельхозкомпаниям перечислят региональные власти. Соответствующее распоряжение 29 сентября подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Помимо республики, господдержку получили производители зерна в еще 63 регионах России. Всего на эти цели кабмин выделил 10 млрд рублей.