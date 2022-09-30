Башкирии выделили 586,7 млн рублей на компенсацию затрат производителей зерна

Правительство России из резервного фонда выделило Башкирии 586,7 млн рублей на компенсацию до 50% затрат аграриев на производство и продажу пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России из резервного фонда выделило Башкирии 586,7 млн рублей на компенсацию до 50% затрат аграриев на производство и продажу пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Деньги местным сельхозкомпаниям перечислят региональные власти. Соответствующее распоряжение 29 сентября подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Помимо республики, господдержку получили производители зерна в еще 63 регионах России. Всего на эти цели кабмин выделил 10 млрд рублей.