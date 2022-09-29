Вице-мэра Туймазов будут судить за передачу непригодного жилья детям-инвалидам

Вице-мэра башкирского города Туймазины Рафиса Шангареева будут судить за передачу непригодного жилья детям инвалидам и их семьям Фото: Александр ГЛУЗ

Вице-мэра башкирского города Туймазины Рафиса Шангареева будут судить за передачу непригодного жилья детям инвалидам и их семьям. Чиновник проходит фигурантом по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Расследованием занималось главное следственное управления СК России. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

– В 2020 году Шангареев, являясь председателем межведомственной комиссии, не выполнил свои обязанности по надлежащему обследованию жилых помещений. Он без проверки на соответствие требованиям законодательства […] дал незаконное указание секретарю подписать у отсутствовавших членов комиссии акты обследования и заключения о признании квартир пригодными для проживания, – передали в СК.

Чиновник нарушил прав аи интересы двух детей-инвалидов. По договорам соцнайма им дали жилье «ненадлежащего качества. На допросе Шангареев признал вину. Впоследствии администрация района купила и передала семьям благоустроенные квартиры.