В двух районах Башкирии построят мемориальные кладбища воинской славы

В Уфимском и Чимшинском районе Башкирии планируется построить два мемориальных кладбища воинской славы

В Уфимском и Чимшинском районе Башкирии планируется построить два мемориальных кладбища воинской славы. Об этом говорится постановлении правительства республики. Оно было опубликовано на официальном сайте правовой информации 28 сентября.

Захоронение предполагается организовать до 2025 года в рамках «мероприятий по развитию систем учреждений культуры, искусств и общественных пространств».

Напомним, в Уфе статус историко-мемориального имеет Сергиевское кладбище. Здесь захоронены 1715 бойцов и офицеров, умерших в годы Великой Отечественной войны.