Легионеры «Салавата Юлаева» из США и Канады остаются играть в КХЛ

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что игроки-легионеры «Салавата Юлаева» остаются играть в России.

Напомним, что ранее власти США и Канады призвали своих граждан избегать поездок в Россию, а тех, кто находится внутри страны, покинуть ее. Сейчас в «Салавате Юлаеве» играют три хоккеиста из Северной Америки – Александр Хмелевский (гражданин США) и Джош Хо-Сэнг с Райаном Мерфи (оба - граждане Канады).

Гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов объяснил в своем телеграм-канале, что легионеры остаются в «Салавате Юлаеве».

- Саша и Райан готовятся к выездной серии, Джош восстанавливается после травмы, - написал Баширов.

Также спортивный функционер отметил, что нет никаких угроз пребыванию легионеров на территории России. По его словам, «власти республики гарантируют их безопасность».