В Уфе 18-летний студент-иностранец до смерти избил местного жителя

В Уфе 18-летний иностранец до смерти избил местного жителя. Против него возбудили уголовное дело о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом

В Уфе 18-летний иностранец до смерти избил местного жителя. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом 28 сентября сообщили Следственный комитет и МВД Башкирии.

Инцидент произошел в ночь на 18 сентября. По версии следствия, обвиняемый вместе со знакомыми находился на улице Первомайской. Там же со своим братом гулял 36-летний потерпевший. Обе компании были подвыпившими, и между ними возник конфликт, а затем и драка. Фигурант уголовного дела несколько раз ударил горожанина по туловищу и голове. Полученные им повреждения оказались фатальными.

Когда конфликт был исчерпан, все разошлись по домам. На следующий день потерпевшему стало плохо, и его доставили в больницу. Он скончался там 20 сентября. После этого его брат рассказал о потасовке следователям.

Сотрудники правоохранительных органов изучили камеры видеонаблюдения, допросили свидетелей и возможных очевидцев, а затем составили субъективный портрет участников конфликта.

– В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий были проверены почти 200 иностранных граждан, в результате личности всех участников конфликта удалось установить, а впоследствии выяснить кто нанес смертельные удары потерпевшему, – рассказали в СК.

Обвиняемый не признал вину в преступлении. Его заключили под стражу. Известно, что молодой человек является студентом первого курса в одном из учебных заведений города Стерлитамака. В Уфу он приезжал на выходные.