Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2022 9:50

В Башкирии парень пытался покончить с собой на крыше продуктового магазина

Его спасли росгвардейцы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com

фото: vk.com

В башкирском городе Нефтекамске местный житель пытался покончить с собой на крыше продуктового магазина. Его спасли сотрудники Росгвардии. Инцидент произошел утром 28 сентября. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Сообщение о молодом человеке, намеревавшемся совершить суицид, поступило старшему прапорщику Павлу Рушингину и старшему сержанту Денису Мухаметшину. Они подъехали к указанному магазину, и увидели на его крыше пострадавшего парня. Он стоял в одной футболке и трико, несмотря на то, что температура воздуха упала ниже нуля градусов.

– Парня пытались вразумить прохожие, однако тот не реагировал. Сотрудники вызвали скорую помощь. Ожидая приезда медиков, стали разговаривать с парнем и вскоре убедили его спуститься с крыши, – передали в Росгвардии.

Рушингин оказал горожанину первую медицинскую помощь, а затем правоохранители посадили его в теплую патрульную машину, после чего передали скорой помощи. О причинах своего поступка молодой человек ничего не сказал.