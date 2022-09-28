В Башкирии назначили трех новых прокуроров

Слева направо: Туймазинский межрайонный прокурор Азамат Насыров и прокурора города Кумертау // фото: прокуратура РБ

В территориальных подразделениях прокуратуры Башкирии – Туймазинском межрайонном, городе Кумертау и Янаульском районе – назначили новых прокуроров. Их полномочия будут длиться пять лет. Соответствующий приказ подписал Генпрокурор России Игорь Краснов. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба регионального ведомства.

На должность Туймазинского межрайонного прокурора назначили 42-летнего Азамата Насырова. Он родился в Альшеевском районе. В 2001 году его приняли на службу в прокуратуру Башкирии. Был помощником прокуроров Миякинского, Зианчуринского и Чишминского районов.

Пост прокурора города Кумертау занял 39-летний Артур Юсупов из Нижневартовска. В прокуратуре начал работать с ноября 2007 года. Состоял в должностях прокурора Давлекановского района, отдела по надзору за законностью исполнения наказаний, зампрокурора Советского района Уфы и прокурора Шаранского района.

Прокурором Янаульского района стал 36-летний Булат Галиакберов. В прокуратуре служит с 2010 года. Был помощником и замом прокурора Бураевского района и прокурором Балтачевского.