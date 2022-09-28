40 башкирских предприятий отправятся с бизнес-миссией в Турцию

Представители 40 башкирских предприятий – 27 экспортеров и 13 импортеров – отправятся в Турцию на бизнес-миссию, которая пройдет с 4 по 5 октября Фото: Иван Макеев

Представители 40 башкирских предприятий – 27 экспортеров и 13 импортеров – отправятся в Турцию на бизнес-миссию, которая пройдет с 4 по 5 октября. Об этом 28 сентября сообщили в региональном правительстве.

– Мы видим, что в современных реалиях остро стоят вопросы импорта. Безусловно, данное направление мы не оставим без внимания. Работа уже ведется, – отметила министр внешнеэкономических связей республики Маргарита Болычева.

Координировать взаимодействие башкирских и турецких компаний будет региональный Центр поддержки экспорта.