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Общество28 сентября 2022 7:08

40 башкирских предприятий отправятся с бизнес-миссией в Турцию

Об этом сообщили в региональном правительстве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Представители 40 башкирских предприятий – 27 экспортеров и 13 импортеров – отправятся в Турцию на бизнес-миссию, которая пройдет с 4 по 5 октября

Представители 40 башкирских предприятий – 27 экспортеров и 13 импортеров – отправятся в Турцию на бизнес-миссию, которая пройдет с 4 по 5 октября

Фото: Иван Макеев

Представители 40 башкирских предприятий – 27 экспортеров и 13 импортеров – отправятся в Турцию на бизнес-миссию, которая пройдет с 4 по 5 октября. Об этом 28 сентября сообщили в региональном правительстве.

– Мы видим, что в современных реалиях остро стоят вопросы импорта. Безусловно, данное направление мы не оставим без внимания. Работа уже ведется, – отметила министр внешнеэкономических связей республики Маргарита Болычева.

Координировать взаимодействие башкирских и турецких компаний будет региональный Центр поддержки экспорта.