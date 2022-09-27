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Общество27 сентября 2022 13:46

Из Уфы 27 сентября вылетел первый авиарейс в Астрахань

Полеты из башкирской столицы туда будут выполняться раз в неделю
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
27 сентября из Уфы вылетел первый прямой авиарейс в Астрахань

27 сентября из Уфы вылетел первый прямой авиарейс в Астрахань

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 27 сентября, из Уфы вылетел первый прямой авиарейс в Астрахань. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

– Первому зарегистрированному пассажиру Антону Василенко и его семье были вручены памятные подарки от аэропорта «Уфа» и сертификат на перелет от авиаперевозчика, – рассказали в воздушной гавани.

Полеты из Уфы в Астрахань будут выполняться раз в неделю по вторникам. Авиарейс обслуживает лайнер Sukhoi SuperJet 100. Он рассчитан на 100 пассажиров. Время в пути составит 2 часа 15 минут.