Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 сентября 2022 6:13

В Уфе из-за прорыва канализации под водой оказался проспект Салавата Юлаева

Инцидент прокомментировали в мэрии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: соцсети

фото: соцсети

В Уфе утром 27 сентября из-за прорыва канализации под водой оказался участок проспекта Салавата Юлаева рядом с пересечением с улицей 50 лет СССР. Видео с места происшествия опубликовали приезжающие по дороге водители. Они пожаловались на неприятный запах. На кадрах также видно пар.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в мэрию. Вот что там ответили: «Зафиксировано повреждение на правой линии канализационно-напорного коллектора. На место были направлены соответствующие службы города. Нагрузка переведена на левую линию. В настоящее время утечка из земли остановлена. Аварийных отключений нет».