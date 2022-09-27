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Происшествия27 сентября 2022 4:16

25-летний житель Башкирии оштрафован по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ

Он стоял на городской площади с плакатом с антивоенной надписью
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Суд изучил материалы дела, выслушал участников процесса и признал его виновным в административном нарушении.

Суд изучил материалы дела, выслушал участников процесса и признал его виновным в административном нарушении.

Фото: Рустем АХУНОВ

Накануне в Белорецком районе Башкирии суд оштрафовал 25-летнего местного жителя за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Как сообщили в пресс-службе суда, 21 сентября мужчина вышел на площадь Металлургов в Белорецке, держа в руках плакат с антивоенной надписью. Своими действиями белоречанин осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

Свою вину на заседании он признал, отметив, что он всего лишь выражал свою гражданскую позицию. Суд изучил материалы дела, выслушал участников процесса и признал его виновным в административном нарушении. Мужчине выписали штраф в размере 15 тысяч рублей.