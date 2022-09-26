Хабиров перечислил районы Башкирии, из которых отправили бойцов для частичной мобилизации

Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве перечислил районы, из которых отправили солдат в рамках частичной мобилизации.

Напомним, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация военнослужащих для участия в СВО. После этого военнообязанные Башкирии начали получать повестки из военкомата.

Радий Хабиров сообщил, что были мобилизованы жители Кумертау, Салавата, Белорецка Кармаскалинского, Стерлитамакского, Белебеевского, Гафурийского, Аургазинского, Чишминского, Мишкинского, Стерлитамака и других районов республики. По словам главы региона, всего под частичную мобилизацию попадают всего около 1% от всех военнообязанных жителей Башкирии.