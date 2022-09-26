Совещание в правительстве Башкирии началось с минуты молчания из-за трагедии в ижевской школе

кадр оперативного совещания в правительстве Башкирии

Оперативное совещание в правительстве Башкирии 26 сентября началось с минуты молчания из-за трагедии в ижевской школе №88, где при стрельбе погибли 13 человек, в том числе семеро детей.

После минуты молчания глава республики Радий Хабиров попросил чиновников связаться с коллегами из Ижевска и предложить помощь. «Мы рядом живем, и специалисты есть, может – кого-то принять нужно». Министру образования Айбулату Хажину руководитель региона попросил «проанализировать ситуацию» и созвать совещание по вопросу безопасности в школах.

Утром 26 сентября в ижевскую школу №88 ворвался вооруженный мужчина. Он устроил стрельбу и убил 13 человек, семеро из них – дети. Ранение получил 21 ребенок и взрослый.