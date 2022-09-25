Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров встретил сослуживца на отправке мобилизованных в зону специальной военной операции. Об этом руководитель респбулики рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Проводы военнослужащих прошли в Кармаскалах. Здесь Хабиров познакомился Феликсом Шариповым. Оба в разные годы служили в одной воинской части, расположенной в забайкальском городе Борзя: глава Башкирии в мотострелковой бригаде, а его новый знакомый – в зенитно-ракетной.

– он один из парней, которые сегодня из разных сел и городов Башкортостана отправились защищать нашу Родину. Их помощи и поддержки в зоне специальной военной операции ждут тысячи военнослужащих из Башкортостана, – написал в своей публикации Хабиров.