Умер бывший первый секретарь Башкирского комитета КПСС Игорь Горбунов

фото: ufacity.info

22 сентября на 82-м году жизни умер бывший первый секретарь Башкирского республиканского комитета КПСС Игорь Горбунов. Об этом сообщила мэрия Уфы.

– Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Прощание с Игорем Алексеевичем состоится 24 сентября 2022 года по адресу: г. Уфа, ул. Цветочная, д. 2, зал 1, – передали в администрации.

Игорь Алексеевич Горбунов родился в 1941 году в городе Оренбурге. После окончания средней школы в Ленинграде приехал учиться в Уфу. В 1959 году окончил Уфимское техническое училище №1, получил профессию аппаратчика химических производств и до 1961 работал на Уфимском заводе синтетического спирта. В 1966-1973 годах трудился на Уфимском химическом заводе.

После окончания Уфимского нефтяного института Горбунов начал государственную карьеру. С 1973 года занимался партийной работой, в 1984-1989 годах заведовал отделом Башкирского обкома КПСС; в 1989-1990 был первым секретарем Орджоникидзевского райкома в Уфе, а в 1990-1991 годах – первый секретарем Башкирского республиканского комитета КПСС.