В башкирском Стерлитамаке открыли центр позитронно-эмиссионной томографии

фото: vk.com // Радий Хабиров

В башкирском городе Стерлитамаке на средства инвестора открылся центр позитронно-эмиссионной томографии. Об этом в своих соцстеях 23 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Новейшие технологии позволят нашим врачам качественнее проводить диагностику, как можно раньше выявлять новообразования и выбирать правильную тактику борьбы с болезнями. Это самые точные исследования при онкологии, которые делают лечение максимально эффективным, – пояснил руководитель региона.

По его словам, все услуги пациенты лечебницы будут получать в рамках обязательного медицинского страхования – бесплатно.

Хабиров напомнил, что в республике это уже второй ПЭТ-центр. Первый несколько лет назад открылся в Уфе. Глава заключил, что теперь Башкирия – единственный, не считая Москвы, регион России, где есть два таких учреждения.