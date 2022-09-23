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Происшествия23 сентября 2022 5:26

В Уфе из-за пожара в квартире 9-этажного дома скончался мужчина

Спасатели передали пострадавшего медикам, и через 15 минут он скончался
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В Уфе 22 сентября при пожаре в одной из квартир 9-этажного дома по улице Красина, 13/3 скончался пожилой мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера службы спасения поступил в пятом часу дня. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС.

– Пожар произошел в квартире на шестом этаже. В подъезде задымления не было. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Пожарные оперативно вскрыли дверь в квартиру и обнаружили в одной из комнат мужчину в бессознательном состоянии. Передали его медикам, – рассказали в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Через 15 минут врачи констатировали смерть мужчины. Ему было 85 лет.

Пожар был потушен спустя полчаса после поступления сообщения о нем. В причинах инцидента разбирается дознаватель МЧС.