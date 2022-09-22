В Башкирии аферист лишил 78-летнего пенсионера более 700 тыс. рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Салават мошенник лишил пенсионера нескольких сотен тысяч рублей. Детали произошедшего преступления рассказала пресс-служба республиканского МВД.

78-летнему мужчине в мессенджере написал незнакомец, представившийся представителем инвестиционной компании. Он пообещал пенсионеру хороший пассивный доход, если тот согласится вложить свои сбережения.

Мошенник общался со своей жертвой вежливо и обходительно, а потому житель Салавата не заметил в его словах какого-либо подвоха. В итоге аферист получил пожилого мужчины более 700 тысяч рублей. Лишь потом выяснилось, что никакой инвестиционной компании не существует, как и самой возможности пассивного заработка.

По факту мошенничества произошедшего мошенничества правоохранителями было возбуждено уголовное дело.