В Башкирии осудят двоих мужчин, которые задушили знакомого и бросили его труп в реку

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В Благовещенском районе Башкирии по уголовному делу об убийстве будут судить двоих мужчин 18 и 22 лет, которые задушили знакомого, привязали к его трупу камень и бросили в реку. Об этом 22 сентября сообщил Следственный комитет республики.

Погибшему – жителю села Удельно-Дуваней – было 45 лет. Поначалу он числился пропавшим без вести: 3 ноября 2021 года о его исчезновении в полицию сообщила мать. Она рассказала, что три дня назад сын ушел из дома и перестал выходить на связь. Вскоре к делу подключились следователи. Сыщики выяснили, что последний раз пропавшего видели, когда он в компании двух приятелей распивал алкоголь. Правоохранители задержали их – и те признались в убийстве, а также показали местонахождение тела.

По версии следствия, в ночь с 31 октября на 1 ноября между пьяными потерпевшим и обвиняемыми возникла ссора. Во время конфликта последние избили мужчину и задушили. Решив скрыть следы убийства, они спрятали труп за мусорными баками рядом с домом в лесу, а на следующий день вывезли его на автомобиле к реке Белой. Отплыв на лодке от берега, злоумышленники скинули тело в воду, предварительно привязав к нему камень. Впоследствии погибшего обнаружили водолазы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.