Помидоры и огурцы в Башкирии за неделю подорожали на 10-20%

Помидоры и огурцы за неделю в Башкирии подорожали на 10% и 20% – до 69 и 68 рублей за килограмм соответственно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помидоры и огурцы за неделю в Башкирии подорожали на 10% и 20% – до 69 и 68 рублей за килограмм соответственно. Об этом сообщил Башстат, аналитики которых сравнили цены в магазинах за 12 и 19 сентября.

По данным статистического ведомства, в стоимости также выросли бананы (на 5,2% – до 74 руб.) и мясные консервы для детского питания (на 2,7% – до 1032 руб.).

В тоже время подешевели репчатый лук (-7,8% – до 27 руб.), столовая свекла (-4,8% – до 25 руб.), морковь и свежая капуста (-3,9% – до 27,5 и 18,5 руб. соответственно), соль и шоколадные конфеты (-2,5% – до 13 и 397 руб. соответственно) и гречка (-2,2% – до 100,5 руб.).