В Башкирии в ходе подготовки к отопительному сезону в 93% домов выявили нарушения

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В Башкирии в ходе подготовки к отопительному сезону в подавляющем числе проверенных домов были выявлены нарушения. Об этом на 46-ом заседании регионального парламента сообщил председатель Госкомитета по жилищному и строительному надзору республики Артур Давлетшин.

В рамках подготовки к отопительному периоду с мая по 20 сентября 2022 года сотрудники комитета осмотрели 7615 многоквартирных дома. В 93% из них были выявлено 14 390 нарушений.

– В среднем в каждом из проверенных домов, в которых есть нарушения, выявлено по два нарушения. Такая же ситуация и по Уфе. Руководителям организаций выдано 1824 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере ЖКХ, – сообщил Давлетшин.

Контроль-надзорные мероприятия по республике все еще продолжаются. Председатель Госкомитета покомандовал всем ответственным за подготовку к отопительному сезону лицам в устранить все нарушения в самое ближайшее время.