В Уфе на две ночи перекроют проезд на пересечении улиц Ленина и Коммунистической

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В Уфе в ночь на 23 и 24 сентября будут перекрывать проезд на пересечении улиц Ленина и Коммунистической. Продолжительность ограничений составит восемь часов: с 22:00 до 6:00. Об этом сообщили в городской администрации.

Как пояснили в мэрии, ограничения связаны с прокладкой подземной кабельной канализации. Из-за перекрытия изменится схема движения общественного транспорта. Она представлена ниже.

фото: ufacity.info

Городские службы попросили жителей с пониманием отнестись к ограничениям и учитывать их при планировании поездок.