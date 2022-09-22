В Башкирии отец 5 детей выиграл в лотерею 3 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии многодетный отец Ринат Аязгулов выиграл в лотерею «Большое Спортлото» три миллиона рублей.

По словам мужчины, приобретая билет, он на интуитивном уровне чувствовал, что станет победителем. Без какой-либо тактики он просто отметил в билет случайные числа, а уже на следующее утро на телефон поступило сообщение о выигрыше. Через минут после известия, как вспоминает Ринат, вся его семья «стояла на ушах» от радости.

Аязгулов работает товароведом-экспедитором, и настоящее время он полностью посвящает себя воспитанию своих пятерых детей. Выигрыш мужчина планирует потратить на подарки детям, строительство дома и покупку нового автомобиля.