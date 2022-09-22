В Уфе по тревоге эвакуировали посетителей ТЦ «Экватор»

22 сентября в Уфе из-за пожарной тревоги эвакуировали посетителей торгового центра «Экватор» по улице Ленина Фото: Эльвина АПАРИНА

Сегодня днем, 22 сентября, в Уфе из-за пожарной тревоги эвакуировали посетителей торгового центра «Экватор» по улице Ленина. Об этом «КП-Уфа» сообщила читательница.

– Зазвучал сигнал «Внимание, пожарная тревога! Срочно покиньте помещение». Я в «Детском мире» была. После тревоги все мамочки побежали с колясками по лестнице вниз, – рассказала собеседница.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МЧС Башкирии. Там пояснили, что в комплексе ложно сработала пожарная сигнализация. До прибытия спасателей из ТЦ эвакуировали 60 человек. Пострадавших нет.