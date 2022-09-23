В Уфе мужчина избил табуреткой и угрожал убить свою жену

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе мужчина жестоко избил свою жену. О преступлении рассказала пресс-служба регионального МВД.

Установлено, что 44-летний мужчина, будучи пьяным, разозлился на свою супругу из-за того, что та сделала ему замечания. В пылу ярости дебошир ударил жену несколько раз по голове и стал угрожать ей. Затем он взялся за табуретку и стал уже ей избивать женщину. К счастью, пострадавшей каким-то образом удалось спрятаться от агрессора в ванной и оттуда вызвать на помощь полийских.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье за угрозу убийством. В настоящее время правоохранители все еще продолжают расследование произошедшего.