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Происшествия23 сентября 2022 3:23

В Уфе мужчина избил табуреткой и угрожал убить свою жену

По данному факту возбуждено уголовное дело
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе мужчина жестоко избил свою жену. О преступлении рассказала пресс-служба регионального МВД.

Установлено, что 44-летний мужчина, будучи пьяным, разозлился на свою супругу из-за того, что та сделала ему замечания. В пылу ярости дебошир ударил жену несколько раз по голове и стал угрожать ей. Затем он взялся за табуретку и стал уже ей избивать женщину. К счастью, пострадавшей каким-то образом удалось спрятаться от агрессора в ванной и оттуда вызвать на помощь полийских.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье за угрозу убийством. В настоящее время правоохранители все еще продолжают расследование произошедшего.