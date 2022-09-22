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Общество22 сентября 2022 16:18

Названа дата окончания в Башкирии бабьего лета

Уже скоро в республику вернуться холода и дожди
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, когда в Башкирии закончится бабье лето. По данным метеорологического ресурса «Gismeteo», это произойдет уже наследующей неделе.

В ближайшие два дня, как следует из прогноза синоптиков, в регионе сохранится теплая и солнечная погода. Однако уже грядущее воскресенье вечером случится дождь, а температура воздуха хоть и останется довольно комфортной, но все же понизится.

А вот в понедельник, 26 сентября, столбики термометров уже опустятся вполне ощутимо. Ночью ожидается +6, а днем – +12°. Также весь день будет лить дождь.