Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, когда в Башкирии закончится бабье лето. По данным метеорологического ресурса «Gismeteo», это произойдет уже наследующей неделе.

В ближайшие два дня, как следует из прогноза синоптиков, в регионе сохранится теплая и солнечная погода. Однако уже грядущее воскресенье вечером случится дождь, а температура воздуха хоть и останется довольно комфортной, но все же понизится.

А вот в понедельник, 26 сентября, столбики термометров уже опустятся вполне ощутимо. Ночью ожидается +6, а днем – +12°. Также весь день будет лить дождь.