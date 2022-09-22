Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 сентября 2022 8:50

При наборе высоты у следовавшего в Уфу самолета сработала сигнализация

Экипаж воздушного судна принял решение следовать до пункта назначения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
20 сентября у самолета, следовавшего из Уфы в Салехард, при наборе высоты сработала сигнализация о засорении топливного фильтра в левом двигателе

20 сентября у самолета, следовавшего из Уфы в Салехард, при наборе высоты сработала сигнализация о засорении топливного фильтра в левом двигателе

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 20 сентября, у самолета, следовавшего из Уфы в Салехард, при наборе высоты сработала сигнализация о засорении топливного фильтра в левом двигателе. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Известно, что параметры работы двигателя и систем судна были в норме. В горизонтальном полете тревожный сигнал прекратился, и экипаж принял решение долететь до пункта назначения. Самолет благополучно приземлился в Уфе. После оценки технического состояния и замены топливного фильтра борт допустили к дальнейшему использованию.