При наборе высоты у следовавшего в Уфу самолета сработала сигнализация

20 сентября у самолета, следовавшего из Уфы в Салехард, при наборе высоты сработала сигнализация о засорении топливного фильтра в левом двигателе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 20 сентября, у самолета, следовавшего из Уфы в Салехард, при наборе высоты сработала сигнализация о засорении топливного фильтра в левом двигателе. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Известно, что параметры работы двигателя и систем судна были в норме. В горизонтальном полете тревожный сигнал прекратился, и экипаж принял решение долететь до пункта назначения. Самолет благополучно приземлился в Уфе. После оценки технического состояния и замены топливного фильтра борт допустили к дальнейшему использованию.