ГИБДД Уфы 22 сентября проведет массовые проверки автобусов

22 сентября ГИБДД Уфы проведет массовые проверки автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 22 сентября, ГИБДД Уфы проведет массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и повышение безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Автоинспекторы будут осуществлять рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов, – передали в городской Госавтоинспекции.

Особое внимание сотрудники дорожной полиции будут обращать на техническое состояние автобусов, прохождение водителями предрейсового медицинского осмотра и соблюдение ими режима труда и отдыха.