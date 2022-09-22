Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 5:30

ГИБДД Уфы 22 сентября проведет массовые проверки автобусов

Особое внимание сотрудники дорожной полиции будут обращать на техническое состояние транспорта и прохождение водителями предрейсового медицинского осмотра
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
22 сентября ГИБДД Уфы проведет массовые проверки автобусов

22 сентября ГИБДД Уфы проведет массовые проверки автобусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 22 сентября, ГИБДД Уфы проведет массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и повышение безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Автоинспекторы будут осуществлять рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов, – передали в городской Госавтоинспекции.

Особое внимание сотрудники дорожной полиции будут обращать на техническое состояние автобусов, прохождение водителями предрейсового медицинского осмотра и соблюдение ими режима труда и отдыха.