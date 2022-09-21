В Башкирии из-за взрывных работ на два часа закроют участок трассы Магнитогорск-Ира

21 сентября с 14:00 до 16:00 будет закрыто движения для всех видов транспорта на 2-километровом участке трассы Магнитогорск-Ира

Сегодня, 21 сентября, с 14:00 до 16:00 будет закрыто движения для всех видов транспорта на 2-километровом участке трассы Магнитогорск-Ира в Баймакском районе Башкирии. Это связано с проведением взрывных работ.

Как пояснили в Минтрансе республики, для проезда будет недоступен отрезок автодороги между 87-м и 89-м километрами в пригороде Сибая рядом с деревней Калинино. Для объезда закрытого участка ведомство рекомендовало использовать дорогу через местные сады – между Восточным и Индустриальным шоссе.