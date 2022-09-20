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Происшествия20 сентября 2022 12:31

В Башкирии случился пожар в цеху рессорного завода

ЧП случилось в Белорецке
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 20 сентября, в башкирском городе Белорецк случился пожар в цеху рессорного завода. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

На месте ЧП работали специалисты МЧС и других экстренных служб. В производственном цеху предприятия загорелась масляная ванна. Известно, что в ходе происшествия никто не погиб и не пострадал, было эвакуировано 24 человека.

Пожар был локализован в течение полутора часов, к его тушению было привлечено 38 человек и 17 единиц техники. Причины происшествия в настоящее время устанавливаются.