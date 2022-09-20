В Уфе с 10 октября подорожает проезд на автобусном маршруте №208

В Уфе с 10 октября повысится стоимость проезда на автобусном маршруте №208. Об этом предупредили в Управлении транспорта и связи

В Уфе с 10 октября подорожает проезд на автобусах №208, которые курсируют между Инорсом и Черниковкой. Об этом предупредили в Управлении транспорта и связи мэрии.

Как уточнили в администрации, перевозчик ИП Миназов, обслуживающий 208-й маршрут, решил повысить стоимость проезда из-за роста цен на запчасти, горюче-смазочные материалы, лизинговые платежи и услуги автосервисов.

Цена поездок при расчете наличными и банковской картой увеличится до 30 рублей, а при оплате транспортной картой «Алга» – до 25.

Напомним, с 16 сентября в Уфе повысилась стоимость проезда на электротранспорте.