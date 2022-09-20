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Общество20 сентября 2022 15:07

В Уфе простились с погибшим в СВО на Украине ветераном Сирии Максимом Страупе

Ему было 25 лет
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В уфимском ДК «Мотостроитель» состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Максимом Страупе. Об этом рассказала пресс-служба Калининского района башкирской столицы.

Страупе проходил службу в войсках ВДВ и в спецназе ГРУ, принимал участие в боевых действиях в Сирии.. Также Максим состоял «Бельском казачестве». Он был одним из самых молодых казаков в организации, ему было всего 25 лет.

Молодой человек погиб 10 сентября при проведении СВО на территории ЛДНР. Он был посмертно награжден Орденом Мужества.