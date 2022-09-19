МВД Башкирии уволит полицейских, сдавших уголовные дела в макулатуру

Троих сотрудников уволят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МВД по Башкирии провели служебную проверку по факту сдачи уголовных дел в макулатуру. Итогами внутреннего расследования стало то, что троих сотрудников теперь уволят, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка установила, в июле 2022 года руководитель одного из подразделений отдела полиции №3 в Уфе нарушил порядок уничтожения уголовных дел, которые находились в архиве. Начальник подготовил акты и дал задание своим подчиненным ликвидировать бумаги. Стоит отметить, что они не были уполномочены заниматься такими делами. Двое сотрудников решили заработать на этом и сдали дела в макулатуру. Однако на этом история не закончилась, документы не были уничтожены, и их обнаружили в грузовике на границе России с Узбекистаном – бумаги пытались вывезти за пределы РФ.

- В отношении причастных к нарушениям сотрудников отдела полиции №3 проведена служебная проверка. По ее результатам они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ранее адвокат Роман Петров комментировал для «КП» сей факт – полицейских, с его слов, вероятно привлекут за нарушение тайны следствия, нарушение требования об обращении с персональными данными граждан.