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Общество20 сентября 2022 4:17

Жители Уфы жалуются на отсутствие остановок в Кузнецовском затоне

На новой объездной дороге до сих пор нет павильонов для ожидания автобусов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Жители Уфы жалуются на отсутствие остановок в Кузнецовском затоне. Об этом на оперативном совещании в Центре управления республикой сообщила начальник управления Главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Тема, на которую мы просим обратить внимание, – это объездная дорога в Кузнецовском затоне в городе Уфе. Нанимаем, что общественный транспорт, как и весь транспорт, переориентировали, но остановочных павильонов нет, люди стоят под дождем, – рассказала чиновник.

Управления по социальным коммуникациям направила обращение в администрацию Уфы по данном вопросу. Мэрия заверила, что остановочные павильоны будут установлены до 22 сентября 2022 года.