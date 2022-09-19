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Происшествия19 сентября 2022 11:45

В Уфе 21-летняя студентка во время мытья окон упала с четвертого этажа и погибла

Инцидент произошел в минувшую субботу, 17 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 21-летняя студентка во время мытья окон сорвалась с четвертого этажа жилого дома и разбилась насмерть

В Уфе 21-летняя студентка во время мытья окон сорвалась с четвертого этажа жилого дома и разбилась насмерть

В Уфе 21-летняя студентка во время мытья окон сорвалась с четвертого этажа жилого дома и разбилась насмерть. Инцидент произошел в субботу, 17 сентября. Погибшей оказалась уроженкой села Мечетлино Раиса Рахимова. Сегодня с девушкой простились. Об этом сообщило издание «На земле Салавата».

Соболезнования по поводу гибели девушки выразил глава Салаватского района Марс Кашапов.

– Я приношу свои искренние соболезнования родителям, близким и друзьям Раисы. Очень большое горе для родителей... Сил и терпения им пережить эту невосполнимую утрату, – написал чиновник.