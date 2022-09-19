Хабиров наградил главного санитарного врача Башкирии Анну Казак Орденом Салавата Юлаева

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров вручил Орден Салавата Юлаева главному санитарному врачу региона Анне Казак. Накануне Роспотребнадзор отметил 100-летия со дня основания и Хабиров приурочил награждение сотрудников этого ведомства к юбилейной дате.

По словам главы Башкирии, ценность работы, которую проводят санитарные врачи, жители региона особенно осознали в период пандемии коронавируса. Почетной грамотой правительства Башкирии также был награжден весь коллектив регионального управления Роспотребнадзора.

- В своем лице хочу от всего нашего коллектива благодарю вас за столь высокие награды, - обратилась Анна Казак к Радию Хабирову после вручения ей Ордена Салавата Юлаева.