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Происшествия19 сентября 2022 9:14

В Уфе в ДТП с автобусом ПАЗ пострадал 6-летний мальчик

Происшествие случилось в Черниковке
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера, 18 сентября, в уфимском микрорайоне Черниковка в аварии пострадал несовершеннолетний. Детали произошедшего рассказали сотрудники пресс-службы ГИБДД по башкирской столице.

Как сообщает дорожная полиция, на улице Кольцевая автомобиль ВАЗ-21104 под управлением 27-летнего мужчины врезался в стоящий на обочине ПАЗ. Шестилетний пассажир легковушки получил в результате аварии ушибы. Ему была оказана медпомощь, после которой он был отпущен домой.

По факту случившегося инцидента специалисты ведут административное разбирательство.