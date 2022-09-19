В Уфе в ДТП с автобусом ПАЗ пострадал 6-летний мальчик

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера, 18 сентября, в уфимском микрорайоне Черниковка в аварии пострадал несовершеннолетний. Детали произошедшего рассказали сотрудники пресс-службы ГИБДД по башкирской столице.

Как сообщает дорожная полиция, на улице Кольцевая автомобиль ВАЗ-21104 под управлением 27-летнего мужчины врезался в стоящий на обочине ПАЗ. Шестилетний пассажир легковушки получил в результате аварии ушибы. Ему была оказана медпомощь, после которой он был отпущен домой.

По факту случившегося инцидента специалисты ведут административное разбирательство.