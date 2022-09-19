Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2022 4:45

В Уфе нашли 14-летнюю девочку, пропавшую на прошлой неделе

В Уфе завершились поиски пропавшей 14 сентября школьницы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: «БашРегионСпас»

фото: «БашРегионСпас»

В Уфе завершились поиски 14-летней школьницы, которая пропала в прошлую среду, 14 сентября. Девочку нашли живой. Об этом ночью 19 сентября сообщила поисковая организация «БашРегионСпас». Где и при каких обстоятельствах ее обнаружили, там не уточнили.

Напомним, восьмиклассница пропала после того как вышла из дома, взяв с собой 600 рублей. В ее поисках участвовали полицейские и волонтеры. Последние за несколько дней обошли десятки магазинов и кафе, куда могла бы зайти школьница, обыскали заброшенные здания в округе и опросили множество людей.