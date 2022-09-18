В Уфе пенсионер с битой задержал автовора, который пытался угнать чужой Volkswagen

Прибывшие полицейские скрутили подозреваемого увезли его в отделение

В Уфе отважный пенсионер задержал злоумышленника, который портил чужие машины, а потом попытался угнать припаркованную иномарку.

Все произошло рано утром 17 сентября в одном из дворов на улице Софьи Перовской. Там неизвестный мужчина сначала колотил кирпичом по припаркованным машинам, а потом разбил боковое стекло с водительской стороны у черного Volkswagen и забрался в машину, намереваясь угнать ее. Впрочем, планам злоумышленника не удалось осуществиться. Неожиданно на пути у автоугонщика встал разъяренный пенсионер с битой, который резво вытащил его из машины и пару раз ударил по спине. Ошарашенный парень попытался скрыться, но его задержали и вызвали полицию, после чего увезли в участок.

«КП-Уфа» запросила у МВД по Башкирии комментарий относительно случившегося. Как только мы узнаем подробнее, чем закончилась эта увлекательная история, мы обязательно напишем об этом.