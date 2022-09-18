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Общество18 сентября 2022 12:14

Новый рабочий день в Башкирии начнется с грозы и жары до +27

Такая «летняя» погода задержится в республике до конца недели
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Во время грозы порывы ветра могут усиливаться, так что будьте аккуратнее

Во время грозы порывы ветра могут усиливаться, так что будьте аккуратнее

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый рабочий день в Башкирии преподнесет настоящий погодный сюрприз. В понедельник синоптики обещают грозу и жару до +27 градусов. Ночью будет также довольно тепло: +10; +15. Такая почти летняя погода задержится в республике до конца недели, так что это хороший шанс насладиться последними теплыми денечками перед промозглой осенью.

В целом, погода будет довольно ненастная. Утром ожидается сильный туман и ухудшение видимости на дорогах до 500 метров и менее. Днем разразится гроза с дождем и шквалистым ветром, но уже к вечеру тучи отступят.

В Уфе также ожидается переменная облачность и кратковременный дождь с порывами ветра до 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут около +16, а днем – все +27 градусов.